«Газпром» установил новый суточный рекорд по экспорту газа в Европу

«Газпром» установил новый абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье: 11 ноября поставлено 597,9 млн куб. м газа.

Как напоминает управление информации ПАО «Газпром», за эту осень «Газпром» уже в шестой раз зафиксировал новый исторический суточный максимум объема поставок газа в дальнее зарубежье. Рост по сравнению с 10 ноября, когда был установлен предыдущий рекорд, - 6,2 млн куб. м, что сопоставимо с текущим суточным объемом поставок в ряд европейских стран, например, в Хорватию или Данию.

Опубликованные «Газпромом» данные позволяют рассчитывать экспорт в ноябре в объеме не менее 17 млрд куб. м (рост не менее 25%). Таким образом, уже по итогам 11 месяцев 2016 г. «Газпром» может перекрыть объем поставок всего 2015 г. (158,5 млрд куб. м).