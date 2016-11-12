Путин поручил вновь помочь газом украинскому Геническу

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение снова помочь с поставками газа в украинский город Геническ. Аналогичный указ он отдавал и прошлой зимой, передает в субботу, 12 ноября, «Интерфакс».

Просьбу о помощи от жителей Генического района Украины передал Путину глава Крыма Сергей Аксенов. «Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе, обостряется ситуация прошлого года, когда люди остались без тепла», - признался он.

По его словам, при поставках прошлого года образовалась задолженность в 18 млн руб., и она до сих пор не погашена. Однако в связи с критичностью ситуации, Аксенов попросил разрешения Путина вновь обеспечить поставки.

Российский президент в свою очередь подчеркнул, что «надо, конечно, наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями». Он уточнил у главы Крыма данные о том, что компания «Черноморнефтегаз» заканчивает подключение к магистральным газопроводам. «Так точно», - ответил Аксенов (цитата по «РИА Новости»).

В январе этого года власти Геническа Херсонской области на юге Украины обратились к России с просьбой о поставках газа в связи с сильными морозами. Путин рассмотрел это обращение и поручил проработать вопрос о возможности поставок газа, исходя из гуманитарных соображений.

Всего, по данным компании «Черноморнефтегаз», с 4 по 11 января в Геническ было поставлено более 33 000 куб. м природного газа.