После вступления в силу закона о туризме стоимость путевок измениться не должна – РСТ

Вступление в силу 1 января 2017 г. нового закона о туризме не должно заметно повлиять на стоимость путевок для туристов, сообщил порталу «Интерфакс-туризм» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Видимых изменений это принести не должно. Цена зависит от конъюнктуры рынка. Если спрос на турпакеты будет - то и цена будет повышаться, если же спрос будет невысоким, компаниям придется стимулировать его, в том числе и понижением цен», - отметил Барзыкин.

По его мнению, новые финансовые обременения для туроператоров будут оказывать влияние на экономическую ситуацию на туристическом рынке. «Отсутствие свободных средств - ведь они будут уходить на выстраивание всей этой сложной системы фингарантий - не дает возможности развиваться, тормозит рынок. Мы в своем заключении по проекту закона говорили об этом. Все эти обременения, повышения страховых взносов и т. д. - это негативный фактор для рынка», - считает вице-президент РСТ.

С 1 января 2017 г. взносы туроператоров в резервный (бывший компенсационный) фонд ассоциации «Турпомощь» будут зависеть от количества туристов и общей цены турпродукта в сфере выездного туризма - от 50 000 до 500 000 руб. Одновременно создается еще один фонд - персональной ответственности туроператоров, который формируется ежегодными взносами в размере 1% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма. Его средства идут на возмещение ущерба туристам, которые не смогли выехать на отдых в связи с неисполнением туроператором своих обязательств.

Еще одно важное нововведение коснется турагентств. С 1 января они будут входить в единый федеральный реестр турагентств, который формируется уже сейчас.