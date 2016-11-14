Роналду подписал с Nike пожизненный контракт на $24 млн в год

Стали известны подробности контракта между португальским футболистом Real Madrid Криштиану Роналду и американской компанией - производителем спортивной одежды и обуви Nike, пишет британская газета Sunday times.

По данным Sunday times, португалец ежегодно будет получать от американской компании $24 млн. Ранее американские СМИ сообщили, что нападающий Real Madrid заключил пожизненный контракт с Nike, по условиям которого сможет заработать более $1 млрд. Исходя из информации Sunday times, $1 млрд Роналду от спонсорского контракта заработает лишь к 73 годам.

Роналду стал третьим спортсменом в истории после баскетболистов ЛеБрона Джеймса и Майкла Джордана, кто заключил пожизненный контракт с Nike. Как сообщает Sunday times, Nike рассчитывает, что Роналду станет еще более значительным брендом, чем Джордан.

Роналду сотрудничает с компанией с 2003 г. На прошлой неделе он заключил новый контракт с Real Madrid с увеличением зарплаты до 24 млн евро за сезон плюс бонусы в размере 1 млн евро. Таким образом, согласно данным испанских СМИ, португалец будет зарабатывать в клубе более 50 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории.