Месси отказывается продлевать контракт с FC Barcelona

Аргентинский нападающий FC Barcelona Лионель Месси не хочет заключать новый контракт с испанским футбольным клубом. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации Marca, Месси принял это решение еще летом во время отпуска. Затем он посоветовался со своим отцом и только укрепился в своих намерениях. Футбоолист сообщил о своем намерении президента FC Barcelona Жозепа Бартомеу, который в ответ попросил Месси успокоиться и подумать дважды, прежде чем пойти на такой шаг. При этом не исключается вариант, при котором футболист может покинуть сине-гранатовых до окончания срока действия контракта, рассчитанного до июня 2018 г. По условиям соглашения сумма отступных за Месси составляет 250 млн евро. Представители Месси с лета не вступали ни в какие официальные переговоры с руководством FC Barcelona.

Последний раз Месси продлевал контракт с каталонским клубом в мае 2014 г. Ранее сообщалось, что FC Barcelona не может продлить контракт с аргентинским нападающим, так как испытывает проблемы с финансовым Fair play.

Месси выступает за FC Barcelona на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Футболист пришел в молодежную команду клуба в возрасте 13 лет. В составе каталонцев он восемь раз выигрывал чемпионат Испании по футболу, четыре раза - Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Пять раз Месси выигрывал награду лучшему игроку года «Золотой мяч».