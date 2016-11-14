Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 ноября 2016 года

Политика

Избранный президент США Дональд Трамп назначил руководителем своей администрации Райнса Прибаса, председателя Национального комитета республиканской партии. Также Трамп выбрал своим главным советником по стратегическим вопросам Стивена Бэннона, который руководил его предвыборной кампанией. Эти назначения свидетельствуют о готовности Трампа к компромиссам читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Министры иностранных дел ЕС после совещания, связанного с победой Трампа на выборах в США, заявили, что блок будет занимать твердую позицию по таким важным вопросам, как соглашение о ядерной программе Ирана и присоединение Крыма к России читать на WSJ.com

В странах Балтии опасаются изменения политики США по отношению к НАТО читать на FT.com

На президентских выборах в Молдавии и Болгарии победили пророссийские кандидаты. Таким образом, у Москвы появляются два новых союзника в Восточной Европе читать на WSJ.com читать на FT.com

Сотни тысяч протестующих вышли на улицы Сеула на выходных, требуя отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе из-за политического скандала в стране читать на WSJ.com

Экономика

Опрошенные WSJ экономисты ожидают, что ВВП, процентные ставки и темп инфляции в США станут расти быстрее при Дональде Трампе. Главным риском для экономики они считают торговые войны читать на WSJ.com

Советники Трампа уже пытаются снизить опасения по поводу перспективы торговой войны между США и Китаем читать на FT.com

ВВП Японии в III квартале вырос на 2,2%, значительно превзойдя прогнозы аналитиков. Это снижает давление на Банк Японии, пытающийся стимулировать экономику читать на FT.com

Сирийская экономика разрушена пятилетней войной. Бизнес испытывает давление со всех сторон читать на FT.com

Крупный план

Французское правительство, которому принадлежат доли во многих крупных компаниях страны, включая Alstom и Renault, порой вмешивается в их деятельность. Но эти действия подвергаются критике, и с приближением президентских выборов в стране растет давление на правительство продать эти доли читать на FT.com

Индустрия

Siemens приобретет за $4,5 млрд, включая долг, американскую Mentor Graphics, занимающуюся разработкой программного обеспечения для промышленных компаний читать на WSJ.com

Китайские спекулянты снова влияют на мировые сырьевые рынки. Так, сейчас сильно колеблются цены на уголь и железную руду читать на WSJ.com

Автомобили

Автопроизводители все больше предлагают покупателям электромобили, несмотря на слабый спрос на них читать на WSJ.com

Volkswagen и Audi на выходных подтвердили, что американские и европейские регуляторы проводят расследование по поводу уровня вредных выбросов некоторых автомобилей Audi читать на WSJ.com читать на FT.com

Toyota согласилась заплатить до $3,4 млрд для урегулирования в США иска о продаже автомобилей со слабой защитой от коррозии. Сделка распространяется примерно на 1,5 млн автомобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Дональд Трамп в предвыборной кампании обещал возродить сектор добычи угля в США и создать в нем новые рабочие места. Но сделать это будет крайне трудно на фоне низких цен на газ читать на WSJ.com

Уже два года ОПЕК не может повлиять на низкие цены на нефть. Это вызывает сомнения относительно роли некогда могущественного картеля на современном рынке. WSJ задала вопросы по этому поводу нескольким экспертам и опубликовала их ответы читать на WSJ.com

Финансы

На прошлой неделе курс рубля к доллару снизился не так сильно, как курсы других валют развивающихся стран. Инвесторы делают ставку на улучшение отношений России и США читать на FT.com

Рост доходностей гособлигаций США, Великобритании и стран еврозоны в понедельник продолжился, так как инвесторы ждут роста процентных ставок и ускорения инфляции в США в связи с избранием Трампа читать на WSJ.com

Если из-за Brexit Лондон будет вынужден прекратить заниматься клирингом номинированных в евро транзакций, около 83 000 человек могут лишиться работы, выявило исследование EY читать на FT.com

Золото дорожало, когда шансы Трампа на победу в выборах росли и сразу после нее. Но затем инвесторы стали верить в улучшение экономики США при Трампе, и с тех пор цены на золото уже значительно снизились читать на WSJ.com

Низкие процентные ставки негативно отражаются на прибыли государственных пенсионных фондов в США и других странах. Из-за этого им сложно выполнять свои обязательства перед пенсионерами читать на WSJ.com

Ипотечный рынок США, вероятно, ждут серьезные перемены, ведь ожидается, что при Трампе вырастут процентные ставки, а регулирование банковского сектора станет мягче читать на WSJ.com

Итальянский банк UniCredit планирует привлечь 13 млрд евро и должен представить в декабре свой стратегический план, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Для итальянского банка Monte dei Paschi di Siena наступают решающие недели, чтобы обеспечить себе рекапитализацию в размере 5 млрд евро читать на FT.com

Технологии

Samsung Electronics приобретет за $8 млрд американского поставщика автомобильных комплектующих Harman. Это крупнейшее поглощение в истории Samsung, и оно делает компанию одним из ведущих игроков на рынке автомобильных технологий читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайский миллиардер Цзя Юэтин в последние годы надеялся, что его LeEco Holdings сможет конкурировать одновременно с Apple, Netflix, Amazon и Tesla. Но его компания росла слишком быстро, и у нее возникли проблемы с финансами, поэтому ее планы могут стать более приземленными читать на WSJ.com

Оценка стоимости стартапа Slack достигла ранее $3,8 млрд благодаря популярности его приложения, позволяющего офисным работникам общаться в групповом чате. Недавно похожие сервисы представили такие гиганты, как Microsoft и Facebook. Но этот рынок довольно большой и места на нем хватит не только для одной компании, считает гендиректор Slack Стюарт Баттерфилд читать на WSJ.com

Марку Цукербергу в субботу пришлось снова опровергать обвинения в том, что дезинформация в социальной сети Facebook повлияла на итог президентских выборов в США читать на WSJ.com

Медиабизнес

Во вторник акционеры Carmike Сinemas проголосуют по поводу ее поглощения за $1,2 млрд компанией AMC Entertainment Holdings. Если сделка, как ожидается, будет одобрена, это поможет AMC стать крупнейшей сетью кинотеатров в мире читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Дубайский бизнесмен Мухаммед Алаббар вместе с суверенным фондом Саудовской Аравии запустит платформу для интернет-коммерции Noon. Он надеется, что Noon, привлекающая инвестиции на $1 млрд, будет доминировать в этом секторе на Ближнем Востоке читать на FT.com

Исследование, посвященное лекарствам от артрита, подвергает сомнению некоторые давние представления о безопасности пилюль, которые принимают миллионы пациентов по всему миру. Но данные в исследовании ограничены, и это заставляет некоторых специалистов сомневаться в его результатах читать на WSJ.com

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