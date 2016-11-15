Leroy Merlin может инвестировать в России 22 млрд рублей в 2016 году

Инвестиции французского ритейлера Leroy Merlin, торгующего стройматериалами и товарами для дома, в развитие бизнеса в России по итогам 2016 г. могут превысить 22 млрд руб. Как передает ТАСС, это сообщил гендиректор «Леруа Мерлен Россия» Венсан Жанти. По его словам, стратегия развития компании остается прежней – открывать до 20 магазинов в год. «В среднем это обходится в 30 млрд руб., т. е. на открытие одного магазина в среднем уходит до 1,5 млрд руб.», – сказал он.

В 2015 г. Leroy Merlin открыла десять новых магазинов в России, в 2016 г. – уже 11, но до конца года планируется открыть еще четыре. Таким образом, инвестиции в развитие российского бизнеса в прошлом году составили порядка 16,5 млрд руб., а в этом году могут достичь 22,5 млрд руб., отмечает ТАСС.

Год назад Жанти говорил, что Leroy Merlin намерена нарастить объем ежегодных инвестиций в развитие бизнеса в России до 20–30 млрд руб., несмотря на кризис. В 2016 г. он заявил, что из-за кризиса спрос на стройматериалы и товары для дома в России снизился и ситуация остается сложной. В этом году компания прогнозирует рост выручки в России на 5% в рублях.