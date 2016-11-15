«Лукойл» нацелен на стабилизацию добычи нефти в России и наращивание за ее пределами

«Лукойл» нацелен на стабилизацию добычи нефти, планирует расти за счет проектов в Ираке, Иране, Мексике, Норвегии, заявил президент компании Вагит Алекперов, отвечая на вопросы студентов Тюменского индустриального университета.

"В Западной Сибири мы планируем выйти на стабилизацию добычи. Новых открытий там нет, но мы создали ряд опытно-промышленных точек для развития бажена.

В целом по компании будем наращивать объемы добычи за счет новых открытий, например на Каспии», – сказал он.

«На территории России стоит задача стабилизации добычи и наращивания за пределами России, где основными точками роста будут Ирак, Иран, Мексика, Норвегия», – добавил Алекперов.