«Лукойл» рассматривает возможность продажи сети АЗС на Кипре

НК «Лукойл» рассматривает предложение от потенциального покупателя о покупке сети АЗС компании на Кипре, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) президент российской компании Вагит Алекперов.

«Мы пока не продали. Но если предлагают хорошую цену за розничный рынок, мы рассматриваем такие предложения», - сказал он.

«Мы сегодня продаем активы, которые не интегрируются с нашими нефтеперерабатывающими заводами. К сожалению, Кипр не интегрирован, потому что там нет собственной базы и инфраструктуры для приема нашего топлива, и мы вынуждены покупать и продавать его. Для нас это низкоэффективно», - пояснил Алекперов.

По его словам, продавать сети АЗС в Сербии и Черногории «Лукойл» не планирует.

По данным АНИ, сетью АЗС «Лукойла» на Кипре интересуется греческая Motor Oil, которая владеет сетью Coral. «Лукойлу» на Кипре принадлежит 31 станция.