«Роснефтегаз» поделится ликвидностью с пятью «дочками» через единое казначейство

Обладатель многомиллиардных депозитов госхолдинг АО «Роснефтегаз» (РНГ) создает единое казначейство с пятью своими дочерними обществами, свидетельствуют материалы компании.

При этом ранее сообщалось, что периметр единого казначейства «Роснефтегаза» не будет охватывать крупнейшие энергетические компании с его участием: «Роснефть», «Газпром» и «Интер РАО».

Сейчас РНГ проводит формальную процедуру определения консультанта по организации единого казначейства.

«Роснефтегаз» стал непубличным обществом, поэтому не публикует больше информации о себе. Поэтому однозначно определить перечень дочерних обществ (с долей выше 50%), которые могут войти в периметр казначейства, затруднительно. Не вызывает сомнения возможность участия в периметре казначейства ООО «Востокгазинвест» (100% участия), ООО «Калининградская генерация» (100%), АО «Росгазификация» (74,55%), ОАО «Калининградгазификация» (99,99%).