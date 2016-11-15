Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 ноября 2016 года

Политика

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев задержан по обвинениям в получении взятки в размере $2 млн, касающейся сделки о приватизации «Башнефти» читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом призвал его к сотрудничеству по ситуации в Сирии и развитию экономических отношений читать на FT.com читать на WSJ.com

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани является основным претендентом на пост госсекретаря США при Трампе, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Власти Польши в понедельник эксгумировали останки бывшего президента Леха Качиньского и других жертв авиакатастрофы в России в 2010 г., чтобы выяснить ее причину. Новое правительство страны сомневается в достоверности результатов предыдущих расследований Варшавы и Москвы читать на WSJ.com читать на FT.com

У британского правительства «нет плана по реализации Brexit» и ему понадобится еще 30 000 чиновников для воплощения развода в жизнь, говорится в письме внешнего консультанта, попавшем в прессу читать на FT.com

Точка зрения

После победы Дональда Трампа на выборах вопрос о его отношениях с Владимиром Путиным приобретает глобальное значение. Во время избирательной компании Трамп говорил о желании улучшить отношения США и России, и очевидно, что теперь Вашингтон попытается заключить с Москвой сделку. Выгода, которую может извлечь Трамп, ясна, но есть и подводные камни, пишет колумнист FT Гидеон Рахман читать на FT.com

Экономика

Темп роста ВВП еврозоны в III квартале не изменился и составил 0,3%, или 1,6% в годовом выражении. При этом экономический рост Германии неожиданно замедлился до 0,2% по сравнению с 0,4% в предыдущем квартале читать на WSJ.com читать на FT.com

Великобритании, возможно, придется заплатить ЕС за Brexit 40-60 млрд евро. Брюссель занимает жесткую позицию по этому вопросу и хочет достичь предварительного соглашения к середине 2018 г. читать на FT.com

Американские компании гадают, какой Трамп их ждет — популист, выступающий против мировой торговли и неконтролируемой иммиграции, или республиканец, обещающий снизить налоги и давление со стороны регуляторов? От этого будет зависеть их будущее в следующие четыре года читать на WSJ.com

Индустрия

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестировала более $1,2 млрд в акции четырех американских авиакомпаний, стало известно в понедельник. Это неожиданно, так как ранее Баффетт называл отрасль «смертельной ловушкой для инвесторов» читать на FT.com читать на WSJ.com

Годовая прибыль британского лоукостера EasyJet сократилась на 22% на фоне терактов в Европе, ослабления фунта и забастовок. Компания дала понять, что ее ожидает дальнейшее снижение прибыли на фоне Brexit читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Jaguar Land Rover в понедельник продемонстрировал концепт электрического кроссовера и планирует начать его продажи в 2018 г. JLR и другие автопроизводители хотят составить конкуренцию Tesla, которая начала продавать Model X в прошлом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

«Роснефть» объявила оферту миноритариям «Башнефти» несмотря на обвинения в коррупции в адрес министра экономического развития Алексея Улюкаева в связи с этой сделкой читать на FT.com

Американские НПЗ в последние годы имели преимущество перед иностранными конкурентами благодаря поставкам более дешевой сланцевой нефти. Но теперь спрэд между ценами на североамериканскую WTI и европейскую Brent сильно сократился из-за снижения добычи сланцевой нефти читать на WSJ.com

Финансы

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Мэри Джо Уайт планирует уйти в отставку в январе. Это позволит республиканцам назначить человека, который смягчит политику регулятора читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвестбанки сталкиваются с высокой конкуренцией в Азии, и некоторые из них решили сократить свое представительство там. Но несмотря на это они не намерены покидать регион и видят целесообразность в нахождении там читать на FT.com

Адена Фридман станет гендиректором Nasdaq с 2017 г. Таким образом, она станет первой женщиной, которая будет руководить одним из основных биржевых операторов США читать на FT.com

Ослабление юаня ускорилось после победы Трампа, и во время торгов во вторник утром его курс по отношению к доллару достиг минимума с декабря 2008 г. читать на WSJ.com

Победа Трампа на выборах стала выгодна трейдерам, которые теперь надеются заработать на росте волатильности и объема торгов читать на WSJ.com

Доходность 10-летних гособлигаций Японии стала положительной впервые с конца сентября. Таким образом, и их затронул мировой тренд роста доходности гособлигаций, вызванный победой Трампа читать на WSJ.com

Bank of Cyprus, который был спасен европейскими властями после долгового кризиса на Кипре три года назад, планирует разместить свои акции на Лондонской бирже читать на FT.com

Технологии

Google в понедельник признала, что из-за ошибки ее алгоритмы отдали предпочтение в результатах поиска блогу 70News, который неверно сообщил о том, что Трамп набрал больше голосов, чем Хиллари Клинтон. Google и Facebook лишат доступа к своим рекламным инструментам сайты недостоверных новостей читать на FT.comчитать на WSJ.com

WhatsApp запускает сервис видеозвонков, который должен работать даже на старых моделях смартфонов и при плохом сотовом сигнале читать на FT.com читать на WSJ.com

Венгерская ByeGravity Балажа Керуло планирует к концу 2017 г. вывести на рынок трикоптер, или «летающий мотоцикл», Flike стоимостью около 100 000 евро. Его прототип уже совершает тестовые полеты длительностью до 15 минут читать на FT.com

Nokia ожидает, что выручка от ее ключевого телекоммуникационного бизнеса продолжит снижаться в 2017 г. на фоне высокой конкуренции и слабого спроса. Компания намерена значительно сократить расходы читать на WSJ.com

Vodafone отчиталась о чистом убытке в размере 5 млрд евро в первом полугодии из-за списания в Индии на такую же сумму. Но компания ожидает достичь целевых финансовых результатов по итогам года читать на WSJ.com

Приобретая Harman за $8 млрд, Samsung надеется занять ведущую позицию в секторе автомобильных технологий, в котором наблюдается высокая конкуренция читать на FT.com

Потребительский рынок

Последние 12 месяцев получились трудными для Hugo Boss — компания потеряла гендиректора и треть своей стоимости. В среду новый гендиректор Марк Лангер должен представить стратегию по возрождению бренда читать на FT.com

Недвижимость

Строительство новых офисов в Лондоне в последние полгода сократилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, согласно Deloitte. Это происходит на фоне слабого спроса со стороны финансовых организаций и Brexit читать на FT.com читать на WSJ.com

Стиль жизни

Неделя осенних аукционов в Нью-Йорке началась скромно. Аукционный дом Sotheby's в понедельник продал произведения импрессионистов и современного искусства только на $157,7 млн. Причем примерно треть этой суммы пришлась на долю одной картины - «Девушки на мосту» Эдварда Мунка читать на WSJ.com читать на FT.com

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