«Башнефть» утвердила список кандидатов в новый совет директоров

Кандидатами в совет директоров «Башнефти», которую в октябре купила «Роснефть», выдвинуты 8 сотрудников «Роснефти», один сотрудник британской ВР (владеет 19,5% акций в «Роснефти») и 2 представителя правительства «Башкирии» (владеет 25%-ной долей в «Башнефти»).

Как говорится в сообщении «Башнефти», кандидатами в новый совет директоров компании от «Роснефти» выдвинуты: президент «Башнефти», вице-президент «Роснефти» по энергетике и Андрей Шишкин, первый вице-президента по экономике и финансам Павел Федоров, руководитель службы безопасности Олег Феоктистов, вице-президент по коммерции и логистике Дидье Касимиро, директор департамента производственного планирования, поставок и логистики Отабек Каримов, директор департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разработке и добыче Артем Пригода, директор департамента корпоративного управления - корпоративный секретарь Светлана Грицкевич, а также Елена Завалеева.

От британской ВР в совет директоров «Башнефти» выдвинут Кристоф Неринг.

От Башкирии - премьер-министр Башкортостана Рустэм Марданов и министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев.

Новый состав совета директоров "Башнефти" будет избран 16 декабря в Уфе на внеочередном собрании акционеров.

В настоящее время совет директоров «Башнефти» возглавляет первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.