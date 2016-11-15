«Русснефть» покупает оренбургские активы «Фортеинвеста» за $270 млн

«Русснефть» подписала соглашение о намерениях с «Фортеинвестом» об условиях и порядке купли-продажи активов в Оренбургской области, говорится в материалах «Русснефти». Речь идет о приобретении 100% в АО «Преображенскнефть», АО «Ойлгазтэт» и «Калиш Сервисез лимитед», которой полностью принадлежит ООО «Геопрогресс».

По условиям соглашения, стороны обязуются провести подписание и закрытие сделки не позднее 1 апреля 2017 г. при условии получения необходимых одобрений и согласия Сбербанка. Цена сделки составляет $270 млн.

В июне владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев говорил, что после IPO возможна консолидация «Русснефти» с «Нефтисой» и «Фортеинвестом». «Пока на IPO идет только "Русснефть", затем, когда мы поймем, что стоимость нефтяной компании на рынке соответствует нашим ожиданиям, если удачно пройдет IPO, тогда сразу начнется процесс консолидации», - отмечал он.

Кроме того, компания планирует перевести на свой баланс активы в Азербайджане после IPO, которые в настоящее время принадлежат компании Михаила Гуцериева Global Energy. Также рассматривается вопрос о том, чтобы передать «Русснефти» казахстанские активы GE.

«Преображенскнефть» разрабатывает Колганское месторождение в Оренбургской области. По планам компании, в 2016 г. добыча нефти на месторождении составит 226 000 т. «Ойлгазтэт» занимается разработкой Ашировского месторождения с ресурсами в 14,7 млн т нефти. «Геопрогресс» владеет лицензиями на Степной и Александровский углеводородные участки.

Крупнейшим активом «Фортеинвеста» является «Орскнефтеоргсинтез» , годовая мощность которого составляет 6 млн т нефтепродуктов. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут, сжиженные газы, нефтяные битумы, газойль.

М. Гуцериев владеет «Фортеинвестом» через кипрскую «Стармали энтерпрайзис». Гендиректором «Фортеинвеста» является сын Михаила Гуцериева Саид Гуцериев.