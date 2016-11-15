Анонс «Ведомостей» на 16 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

«Платон» проработал первый год;

российские школы заимствуют у бизнеса методы работы с персоналом;

в России один из самых больших разрывов в зарплатах сотрудников на одинаковых должностях.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Элла Памфилова рассказала в интервью, кто виноват в поражении либералов

и статью на полосе «Комментарии»: какие аналогии с 1937 годом можно провести на примере ареста Улюкаева.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».