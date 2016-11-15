eBay назначил нового гендиректора российского офиса

Новым генеральным директором eBay в России и на развивающихся рынках Европы станет Илья Кретов, который ранее занимал должность замглавы по маркетингу компании в регионе, говорится в сообщении eBay.

11 ноября гендиректор eBay Россия Владимир Долгов скончался в возрасте 57 лет.

По словам нового гендиректора, чьи слова приведены в сообщении компании, последние 1,5 года он совместно с Долговым занимался разработкой стратегии и операционными вопросами компании.

Кретов работает в компании eBay с момента открытия бизнеса в России в 2012 г.