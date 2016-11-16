Тимченко увеличил долю в «Стройтрансгазе» до 80%

Volga Group Геннадия Тимченко увеличила долю в АО «Стройтрансгаз», выкупив 17% ООО «ОСХ» (основной акционер АО «Стройтрансгаз») у структур Михаила Кенина, сообщил ТАСС представитель бизнесмена. По его словам, сделка состоялась по предложению Кенина. Volga Group реализовала преимущественное право выкупа. В результате доля Volga Group в ОСХ выросла до 80,01%, 19,99% по-прежнему принадлежит Газпромбанку через кипрский «Сибрелло холдингс лимитед».

Для Volga Group инвестиции в инфраструктурные проекты представляют стратегический интерес - этим обусловлено увеличение доли в активе, сказал представитель Тимченко. Условия сделки он комментировать не стал.

Группа «Стройтрансгаз» - один из ведущих российских строительных холдингов, реализующий крупные строительные проекты в различных отраслях: электроэнергетике, промышленности, ТЭК, нефтегазохимии, транспортной и спортивной инфраструктуре, напоминает ТАСС.