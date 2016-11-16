Пресс-секретарь «Лукойла» пожаловался Сечину на «леонтьевский балаган»

Руководитель пресс-службы «Лукойла» Виталий Матушкин сообщил главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину, что высказывания вице-президента «Роснефти» Михаила Леонтьева наносят ущерб и самой компании, и ее имиджу во всем мире. Открытое послание Сечину он опубликовал в Facebook. «Уважаемый Игорь Иванович! Не позволяйте одному сотруднику портить образ целой организации. От этого страдают вся российская нефтянка, все государство!» - говорится в послании.

Матушкин попросил руководство «Роснефти» спасти имидж компании и привести «поведение и высказывания» Леонтьева, а также его внешний вид «в соответствие с нормами профессионального общения и международными требованиями» вице-президента «Роснефти». Матушкин подчеркнул, что высказывает свое мнение не как представитель «Лукойла», а как частное лицо и гражданин России. В письме есть такие выражения, как «леонтьевский балаган» и «вакханалия, не имеющая ничего общего с мировой практикой корпоративного управления».

Для примера Матушкин привел цитату Леонтьева, опубликованную в The Insider 15 ноября: «Скажу уже не как пресс-секретарь "Роснефти", а как Михаил Леонтьев. Не знаю, что творится, он <Улюкаев> берет деньги ни за что, вот это наглость. Много. Берет ни за что, просто потому, что такой красивый! Совершенное хамство! Я понимаю - там Алекперов или другие люди! Совершенно обнаглели! Я за ним слежку не вел. «Роснефть» — потерпевшая морально, а была бы и материально, если бы правоохранительные органы хуже работали. Два миллиона долларов ни за что, якобы деньги дали за положительную оценку со стороны Минэконома. Оценка «Башнефти» и так не могла быть отрицательной».

«Даже весьма поверхностный анализ этого высказывания г-на Леонтьева говорит об отсутствии у автора не только этики, но и элементарной логики. Мысли не закончены, фразы не связаны друг с другом, образы импульсивны. Подобные симптомы, как правило, не наблюдаются у людей, профессионально занимающихся пиаром и работой с прессой в корпоративном секторе», - сделал разбор Матушкин. Он считает, что Леонтьеву можно было бы простить «его маленькие слабости, если бы они перманентно не сочетались с заявлениями на серьезные темы, а его имя при этом не ассоциировалось» с именем Сечина, с названием одной из крупнейших нефтяных компаний мира и «с брендом, призванным укреплять имидж нашей страны на всей планете». Матушкин сообщил, что ему и многим его коллегам стыдно за «Роснефть» и «дико» слышать и видеть такое.

«Я не оскорблял Алекперова, его оскорбил Матушкин чрезмерной чувствительностью», - сказал «Ведомостям» Михаил Леонтьев. - Было сказано ровно одно: Улюкаев взял взятку ни за что. Я понял бы, если бы это сделал, например, Алекперов, или кто-то еще: они были хотя бы заинтересованы. Наверное, это было сказано недостаточно политесно, но я ничего не имел в виду. Просто Вагит Юсуфович был интересантом и еще какие-то люди: он был первым, остальные в тени его. Ничего другого, кроме этого, сказано не было. Я бы посоветовал некоторому кругу товарищей держать себя в руках, потому что такая реакция выглядит дурно». Никаких проблем открытое письмо Матушкина Леонтьеву пока не принесло, добавил он.

Порталу РБК Леонтьев сказал, что реакции Сечина на обращения Матушкина не было: «Глава «Роснефти» не обязан читать письма частных лиц в Facebook. Он слишком занят для этого».