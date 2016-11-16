Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 ноября 2016 года

Политика

Россия во вторник нанесла авиаудары в Сирии. Это произошло через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа читать на FT.com

В команде Дональда Трампа происходят кадровые изменения на фоне разногласий между ним и некоторыми республиканцами читать на WSJ.com читать на FT.com

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон в среду заявил, что примет участие в президентских выборах читать на FT.com

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет превратить Китай в мировую военную державу. Однако до недавнего времени страна не участвовала в военных конфликтах за рубежом, поэтому китайцам приходится привыкать к тому, что там погибают их солдаты читать на WSJ.com

Точка зрения

Сотрудничество Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Ближнем Востоке может привести к тому, что Россия (а не Америка) станет снова великой, считает колумнист FT Дэвид Гарднер читать на FT.com

Крупный план

Спустя 25 лет риск ядерной войны между Россией и США вернулся, считают некоторые эксперты. Но теперь президентом США избран Дональд Трамп, и Москва смягчила свою риторику. Однако заявления Трампа беспокоят его критиков в США, экспертов и НАТО читать на FT.com

Экономика

Еще ни у одного избранного президента США не было так много конфликтов интересов из-за бизнеса, как у Дональда Трампа читать на FT.com

Министр торговли Австралии Стивен Чобо в интервью FT поддержал намерения Китая создать новое торговое соглашение взамен Транстихоокеанского партнерства, которое предлагали США читать на FT.com

Мексика намерена вселить уверенность в инвесторов, несмотря на снижение курса песо до исторического минимума после победы Трампа на выборах в США читать на FT.com

Правительство Венесуэлы пытается смягчить тотальный дефицит, организуя целевые поставки субсидируемых продуктов – но, как утверждают критики, своим сторонникам. Между тем губернаторы пограничных штатов несколько ослабили импортный контроль, что немного наполнило рынок, но товары на нем появляются по заоблачным ценам читать на FT.com

Индустрия

Honeywell согласилась поставлять электронику для сверхзвукового самолета, разрабатываемого стартапом Boom Technology. Ожидается, что демоверсия самолета совершит первый полет в 2017 г. читать на WSJ.com

Выяснилось, что подразделение Glencore в Демократической Республике Конго делало платежи на миллионы долларов компании израильского бизнесмена Дэна Гертлера. Власти США обвиняют Гертлера в том, что он дал взятки более чем на $100 млн конголезским чиновникам читать на WSJ.com

Автомобили

Расходы Volkswagen на урегулирование экологического скандала в США могут возрасти, так как потребители подали два иска против Audi. Недавно выяснилось, что у некоторых моделей Audi уровень вредных выбросов во время тестов ниже, чем на дорогах читать на WSJ.com

Энергоресурсы

IPO госкомпании Saudi Aramco будет самым прозрачным в истории, заявил в интервью FT саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих. Оно позволит наконец узнать размер запасов нефти Саудовской Аравии читать на FT.com

Министры энергетики России и Саудовской Аравии должны встретиться на этой неделе, перед тем как 30 ноября состоится важное заседание ОПЕК, на котором будет обсуждаться сокращение нефтедобычи читать на WSJ.com

Спрос на нефть будет расти минимум до 2040 г., несмотря на парижское климатическое соглашение и распространение электромобилей, прогнозирует Международное энергетическое агентство читать на FT.com читать на WSJ.com

Финансы

Центробанк Швеции может стать первым крупным центробанком, который выпустит виртуальную валюту. Он надеется принять решение по поводу выпуска так называемой экроны в ближайшие два года читать на FT.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила создание новой системы наблюдения за операциями на фондовом рынке, чтобы бороться с рыночным манипулированием. Ее стоимость составит $2,4 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

После президентских выборов в США котировки акций банков выросли. Это связано с уверенностью инвесторов в том, что теперь прибыль банков, которые они недавно сравнивали с электроэнергетическими компаниями, снова начнет расти читать на WSJ.com

В Германии такие огромные банки, как Deutsche Bank и Commerzbank, уже реструктурируют свой бизнес, но из-за отрицательных процентных ставок ЕЦБ с проблемами сталкиваются и менее крупные кредиторы читать на FT.com

Технологии

Snap, владеющая мессенджером Snapchat, подала заявление на проведение IPO. Компания может быть оценена в $25 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Трамп обещал вернуть производство в США. Но выполнить это обещание будет трудно, потому что производство электроники сильно зависит от находящихся в Азии сложных цепочек поставок и работников читать на WSJ.com

Гендиректор Intel Брайан Крзанич на автосалоне в Лос-Анджелесе объявил, что его компания инвестирует $250 млн в следующие два года в технологии для самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com

Распространение технологий искусственного интеллекта может привести к снижению продаж смартфонов на развитых рынках на 20% к 2025 г., прогнозирует CCS Insight. Это может произойти из-за влияния этих технологий на рынок труда и доходы потребителей читать на WSJ.com

Nintendo объявила, что долгожданная игра для смартфонов Super Mario Run появится 15 декабря и сначала будет доступна только для устройств Apple. Полная версия игры будет стоить $9,99, что довольно дорого для таких игр читать на WSJ.com

Facebook, Twitter и Google приходится все больше следить за новостями, которые публикуются на их платформах. Это усиливает спор о том, как сильно они должны влиять на контент на своих сайтах читать на WSJ.com

Медиабизнес

BBC World Service проведет крупнейшее глобальное расширение своих служб за более чем 70 лет. Благодаря этому BBC начнет радиовещание даже в Северной Корее в 2017 г., а русскоязычная служба – в соседних с Россией странах читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Изменение формы Toblerone в Великобритании – это последний пример того, как производители шоколада сокращают размер продукта, чтобы не повышать цены. За последние годы это произошло со многими шоколадными батончиками и конфетами, поскольку дорожают какао и другие ингредиенты читать на FT.com

Перед президентскими выборами, несмотря на связанное с ними волнение, американцы увеличили потребительские расходы. Это позитивный знак для ритейлеров перед важным праздничным сезоном читать на WSJ.com

Благодаря спекулянтам цены на сахар выросли до максимума за четыре с половиной года в сентябре. С тех пор цены снизились примерно на 10%, и некоторые участники рынка опасаются, что спекулянты начнут закрывать длинные позиции читать на WSJ.com

Недвижимость

Brexit способствует буму на рынке жилой недвижимости Германии. Хороших активов там не хватает, поэтому инвесторы обращают внимание не только на крупнейшие города читать на FT.com

Просрочки по кредитам на покупку коммерческой недвижимости в США растут. При этом ожидается, что стоимость займов вырастет. Поэтому растет вероятность спада на этом рынке в 2017 г. читать на WSJ.com

Менеджмент

Walmart призывает сотрудников своих магазинов не скачивать приложение, разработанное профсоюзом OUR Walmart, выступающим за повышение зарплаты. Таким образом, борьба между работодателями и профсоюзами переходит и в социальные сети читать на WSJ.com

Стиль жизни

Аукционный дом Christie's во вторник продал в Нью-Йорке произведения послевоенного и современного искусства на $277 млн, превзойдя ожидания аналитиков. При этом абстрактная безымянная картина Виллема де Кунинга продана за рекордные для этого художника $66 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

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