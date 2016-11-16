ФАС может ограничить «Роснефть» не только продажей АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), получив ходатайство «Роснефти» о покупке 100% «Башнефти», изучает возможность выставления компании поведенческих условий, заявил начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

«Мы еще проводим консультации между собой. Должны за следующую неделю отрегулировать. Мы хотим не только снизить долю [»Роснефти»] в части продажи АЗС, мы хотим более существенно», - сказал он. «[Ограничивать] в секторе добычи - нет, нет смысла. Надо еще по мелкооптовым, крупнооптовым рынкам ряд мер предусмотреть компании с точки зрения обеспечения конкуренции», - сказал Махонин, отказавшись от дополнительных комментариев.

ФАС получила от «Роснефти» заявку на покупку 100% «Башнефти» в конце октября, срок рассмотрения заявки - месяц, говорил замруководителя службы Анатолий Голомолзин. Руководитель ФАС Игорь Артемьев отмечал, что ФАС может выдать предписания «Роснефти» по продаже части АЗС.