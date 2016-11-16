Анонс «Ведомостей» на 17 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Навальному открывается путь на выборы;

кризис затронул три четверти россиян;

моду на японскую бережливость подхватили в России.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: чего боится

Йохан Руперт, основатель одного из крупнейших производителей роскоши Richemont

и статью на полосе «Комментарии»: зачем СК нужны данные о половой жизни подростков.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 16 ноября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 11 ноября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 10 ноября 2016 года
Фото