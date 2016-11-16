Анонс «Ведомостей» на 17 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Навальному открывается путь на выборы;

кризис затронул три четверти россиян;

моду на японскую бережливость подхватили в России.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: чего боится

Йохан Руперт, основатель одного из крупнейших производителей роскоши Richemont

и статью на полосе «Комментарии»: зачем СК нужны данные о половой жизни подростков.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».