Анонс «Ведомостей» на 17 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Навальному открывается путь на выборы;
кризис затронул три четверти россиян;
моду на японскую бережливость подхватили в России.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: чего боится
Йохан Руперт, основатель одного из крупнейших производителей роскоши Richemont
и статью на полосе «Комментарии»: зачем СК нужны данные о половой жизни подростков.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».