Присуждены премии правительства в области качества

Премии правительства в области качества в 2016 г. присуждены 11 российским организациям. В список вошли Волжский трубный завод (Волгоградская обл.), «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск), Горнохимический комбинат (Красноярский край), Национальный исследовательский университет МЭИ (Москва), АО «Танеко» (Республика Татарстан), Свердловский областной медицинский колледж (Екатеринбург), управляющая компания «Содружество» (Калининградская обл.), ЗАО «Биокад» (Санкт-Петербург), ООО «Таграс-ремсервис» (Республика Татарстан) и компания «Черномор» (Севастополь).

Премии были учреждены в 1996 г. «Премии в области качества – эффективный инструмент государственного стимулирования организаций, определивших в качестве одной из доминант своего развития курс на повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг», – говорится в сообщении правительства. Отмечается, что решение будет способствовать повышению доверия потребителей к производимой организациями-лауреатами продукции и оказываемым ими услугам.