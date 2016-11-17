DNO договаривается с Ираном по месторождению, которым раньше интересовалась "Газпром нефть"

Норвежская нефтегазовая компания DNO подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной иранской нефтяной компанией NIOC о разработке месторождения Шангуле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранское агентство Shana. Шангуле расположено на западе Ирана, в 80 км от города Дехлоран, в северо-западной части бассейн «Северный Дезфул» в провинции Лорестан. Месторождение было открыто в 1999 г., но еще не разрабатывалось. Его ресурсы оцениваются в 2 млрд баррелей нефти. На месторождении проведена 3D-сейсмика.

Шангуле находится недалеко от месторождения Азар, продолжением которого является месторождение «Бадра» в Ираке, разрабатываемое «Газпром нефтью». В конце 2009 г. «Газпром нефть» и NIOC подписали меморандум о взаимопонимании о возможности сотрудничества в области разработки месторождений Азар и Шангуле. Однако после года переговоров стороны так и не заключили конкретных соглашений.

В июне руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что компания изучает участие в проектах Азар и Шангуле. Он отмечал, что «Газпром нефть» претендует на участки этих месторождений, где уже работают иранские компании, и эти участки являются продолжением месторождения Бадра.