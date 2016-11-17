Добыча нефти в России за 10 месяцев выросла на 2,4%

Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-октябре 2016 г. увеличилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 455 млн т, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Добыча природного газа за рассматриваемый период упала на 0,9% по сравнению с январем-октябрем 2015 г. - до 441 млрд куб. м.

Добыча нефтяного попутного газа за 10 мес. подскочила на 6,6% до 69,4 млрд куб. м.

Первичная переработка нефти за указанный период составила 235 млн т, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

По данным Росстата, в январе-октябре 2016 г. в России заметно сократились объемы производства моторного топлива для судовых дизелей (8,2 млн т, 71,1% от уровня 10 мес. прошлого года), а также топочного мазута (46,2 млн т, 78,1% от уровня 10 мес. 2015 г.).