Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 ноября 2016 года

Политика

В России чиновники и инвесторы обеспокоены тем, что арест министра экономического развития Алексея Улюкаева может быть политическим на фоне признаков расширения связанного с этим антикоррупционного расследования читать на FT.com

Руководитель немецкой контрразведки BfV Ханс-Георг Маассен считает, что Кремль может попытаться повлиять на парламентские выборы в Германии в следующем году читать на FT.com

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер может занять высокий пост в Белом доме, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ станет первым иностранным лидером, с которым лично встретится избранный президент Дональд Трамп. Встреча состоится в четверг читать на FT.com

Экономика

Ожидается, что Brexit будет стоить британской экономике около 100 млрд фунтов в ближайшие пять лет. Эти прогнозы могут быть подкреплены, когда на следующей неделе министр финансов Филип Хэмонд выступит с осенним обращением читать на FT.com

Рост доходностей гособлигаций США на этой неделе замедлился из-за скептицизма по поводу способности Трампа ускорить инфляцию. По мнению некоторых инвесторов, эффективность фискального стимулирования будет ограничена, потому что у США долг $19,8 трлн читать на WSJ.com

Банк Японии удивил инвесторов своим планом приобрести неограниченное количество гособлигаций Японии по фиксированной цене. Это свидетельствует о его беспокойстве по поводу роста доходностей гособлигаций после избрания Трампа президентом США читать на WSJ.com

Победа Трампа на выборах в США и его протекционистская риторика означают, что теперь США передают Китаю ключи от экономической интеграции Азии. Пекин уже предлагает альтернативу Транстихоокеанскому партнерству читать на FT.com

Индустрия

Правительство Тайваня одобрило кредитную линию на $1,9 млрд для убыточных тайваньских судоходных компаний, чтобы предотвратить их банкротство, как это ранее произошло с корейской Hanjin Shipping читать на WSJ.com

Rio Tinto уволила двух топ-менеджеров в результате внутреннего расследования о выплате $10,5 млн консультанту в Гвинее читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Такие автопроизводители, как Fiat Chrysler, Ford и Mercedes-Benz, при разработке новых функций используют идеи из фантастических фильмов читать на WSJ.com

Маттиас Мюллер возглавил Volkswagen год назад и пообещал вывести концерн из кризиса и восстановить его репутацию после «дизельгейта». Кое-какими успехами он сможет похвастаться перед наблюдательным советом в пятницу, но до выполнения главной цели еще далеко читать на WSJ.com

Mazda представила новое поколение кроссовера CX-5 в среду в Лос-Анджелесе. Компания планирует продавать его версию с дизельным двигателем в США несмотря на скандал вокруг Volkswagen. Также Mazda планирует начать продавать электромобили в 2019 г. на фоне ужесточения экологических стандартов читать на FT.com читать на WSJ.com

Энергоресурсы

За последние четыре недели нефть в США подешевела более чем на 11%. Главным фактором снижения цен многие трейдеры называют растущие сомнения по поводу того, что членам ОПЕК удастся договориться о сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com

В четверг утром цены на нефть немного выросли из-за надежд инвесторов на сокращение нефтедобычи ОПЕК читать на WSJ.com

Финансы

Глобальный рост доходностей гособлигаций увеличил беспокойство по поводу нехватки ликвидности на рынках облигаций читать на WSJ.com

Курс юаня в среду продолжил снижение и опустился до минимума за восемь лет. Он снижался и после референдума о Brexit, но сейчас его ослабление может быть связано прежде всего с внутренними причинами, например опасениями по поводу возникновения пузыря на рынке недвижимости и попыток стимулировать экономику, а не победой Трампа на выборах читать на WSJ.com

В октябре консорциум банков объявил о запуске мобильного сервиса денежных переводов Zelle. Чтобы обеспечить их безопасность, в Zelle будет использоваться технология, анализирующая то, как пользователи нажимают на экран смартфона читать на FT.com

JPMorgan Chase заплатит более $200 млн штрафа властям США за найм детей высокопоставленных лиц из корыстных целей в Китае читать на FT.com

Результаты ведущих мировых инвестбанков в III квартале улучшились благодаря росту их выручки от торговли на долговых рынках. Но некоторые специалисты предупреждают, что это не означает начала новой золотой эры для сектора читать на FT.com

Решение Индии вывести из обращения банкноты номиналом 1000 рупий ($14,9) и 500 рупий может изменить предпочтительный способ хранения сбережений в стране. Это может поспособствовать снижению спроса на золота и недвижимость и росту спроса на финансовые продукты читать на FT.com

Технологии

Роскомнадзор внес LinkedIn в черный список сайтов за нарушение закона о локализации персональных данных, и теперь интернет-провайдеры должны будут его заблокировать читать на FT.com читать на WSJ.com

Facebook обнаружила новые ошибки в измерении эффективности размещения рекламы в ее социальной сети. Чтобы успокоить рекламодателей, Facebook пообещала предоставлять больше данных для верификации экспертам читать на WSJ.com читать на FT.com

Медиабизнес

Мобильный оператор AT&T хочет стать одной из крупнейших медиакомпаний в мире, приобретя за $85 млрд Time Warner. Но Трамп во время избирательной кампании обещал заблокировать сделку. Теперь бизнесмены, банкиры и лоббисты на примере этой сделки хотят понять, какой будет позиция президента Трампа читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Amazon инвестирует миллиарды долларов Индии, потому что Джефф Безос хочет, чтобы компания стала ведущим онлайн-ритейлером в стране читать на WSJ.com

Японский онлайн-ритейлер Rakuten со следующего сезона станет титульным спонсором FC Barcelona. Они подписали соглашение на четыре года размером 220 млн евро. С помощью этого Rakuten хочет сделать свой бренд хорошо известным за пределами Японии читать на FT.com читать на FT.com

Hugo Boss в среду предупредила, что ее прибыль начнет снова расти только в 2018 г. Новый гендиректор Марк Лангер представил свою стратегию. Она включает отказ от вспомогательных брендов и прекращение поставок в американские магазины, которые предлагают большие скидки читать на FT.com

Крупный план

Тайлер Шульц был одним из нескольких сотрудников стартапа Theranos, занимающегося анализами крови, которые били тревогу внутри компании о ее недобросовестных методах работы. Но это было бесполезно, поэтому Шульц покинул Theranos и рассказал о ситуации регуляторам и стал источником WSJ. По его словам, он также хотел защитить репутацию своего деда Джорджа Шульца, бывшего госсекретаря США и члена совета директоров компании. Но это привело к его конфликту с Theranos, и он теперь почти не общается с дедом читать на WSJ.com

Стиль жизни

Аукцион Christie's в Нью-Йорке в среду подчеркнул неоднозначную ситуацию со спросом на произведения искусства. Если картина Клода Моне «Стог сена» была продана за рекордные $81,4 млн с учетом комиссии, то вскоре после этого на одно из произведений Пабло Пикассо не поступило вообще ни одного предложения читать на FT.com

Менеджмент

В мире уже появились роботы, которые проводят интервью при приеме на работу. Их разработчики утверждают, что эти роботы, в отличие от людей, принимают решения без предубеждений. Но некоторые специалисты предупреждают, что роботы могут отпугнуть кандидатов на работу читать на FT.com

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