РЖД могут выйти из капитала пригородных пассажирских компаний

РЖД в будущем может выйти из капитала пригородных пассажирских компаний. С таким заявлением выступил вице-президент компании Андрей Старков.

«Мы рассматриваем возможность прекращения участия в них, но для того, чтобы это состоялось, должны сформироваться определенные условия», - пояснил он.

Старков не исключил выхода РЖД из капитала «Аэроэкспресса», если будет «хорошее предложение». «У нас пока нет предложений по "Аэроэкспрессу". Будут - будем рассматривать», - добавил он.

РЖД планирует продать пакет акций в размере 25% плюс 1 акция в Центральной пригородной пассажирской компании. «Мы планируем продать пакет и окончательно выйти из уставного капитала ЦППК посредством публичного открытого аукциона», - уточнил Старков.