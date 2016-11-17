РЖД может продать 5% акций НМТП с пакетом «Транснефти» или госдолей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассматривает возможность продажи подконтрольного ему 5%-ного пакета акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) вместе с пакетом «Транснефти» или долей государства. Об этом сообщил журналистам вице-президент РЖД Андрей Старков.

Комментируя возможную реализацию пакета в НМТП вместе с государственным, он сказал: «Мы рассматриваем такую возможность, и когда наш акционер примет соответствующее решение, будем понимать, что делать».

НМТП стоит в плане приватизации на 2017 г., объединение пакета до контрольного должно повысить интерес инвесторов. Государству принадлежит 20% крупнейшего российского портового холдинга (в него входит и Приморский торговый порт), «Транснефть» контролирует еще 35,5%.