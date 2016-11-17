Акционеры «Юлмарта» заблокировали работу совета директоров – РБК

Представители мажоритарных акционеров покинули совет директоров головной компании онлайн-ритейлера «Юлмарт», парализовав его работу, пишет РБК, - компания уже несколько месяцев работает без гендиректора.

Изданию стало известно, что за день до заседания совета директоров Ulmart Holding Limited — головной компании «Юлмарта», – назначенного на 16 ноября, полномочия сложили два представителя мажоритарных акционеров. Уход директоров подтвердил представитель одного из мажоритарных акционеров — Дмитрия Костыгина, который владеет 31,6% UHL через Koshigi. Еще 29,9% компании через Svoboda Corporation принадлежат Августу Мейеру. Остальные 38,5% находятся у компании Donna Union Foundation, основателем и представителем которой является Михаил Васинкевич.

Ранее совет директоров UHL покинули двое независимых директоров, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к «Юлмарту». В результате на совете директоров 16 ноября 2016 г. остались только два представителя Donna Union Foundation, которые являются юристами А1 — инвестподразделения «Альфа-групп». А1 выступает консультантом Donna Union Foundation. Для принятия решений на заседании было необходимо наличие минимум трех членов совета директоров.

По мнению экспертов, таким образом представители акционеров блокируют смену управляющей компании. Мажоритарные акционеры предлагают в этом качестве «Юлмарт девелопмент», а Donna - российский филиал Alvarez & Marsal.

История конфликта

Акционерный конфликт в «Юлмарте» начался в 2016 г.

По версии Васинкевича, в феврале 2016г. Костыгин предложил ему довнести в капитал компании $30 млн, в случае отказа предложив «размыть» его долю, исходя из оценки всей компании в $50 млн. Оценка компании Васинкевича не устроила; после этого «Костыгин в марте-октябре 2016 г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать свою долю в компании по оценке значительно ниже рыночной или инициировать контролируемое банкротство», заявил представитель Donna Union Foundation.

В марте 2016 г. «Коммерсантъ» сообщал об уходе из компании одного из ее основателей, Алексея Никитина: он продаст 20% материнской Ulmart Holdings партнеру по проекту Васинкевичу. После завершения сделки 46% Ulmart Holdings будет принадлежать структуре Васинкевича, а 28 и 26% – бывшим совладельцам «Ленты» Костыгину и Августу Мейеру. Васинкевич сегодня заявил , что у Donna Union Foundation – 38,5% в головной компании, у структур Костыгина и Мейера - около 61%.

В октябре по иску Костыгина приставы арестовали имущество Васинкевича на 555,3 млн руб. Иск связан с кредитным соглашением «Юлмарта» и Газпромбанка от 2014 г. Как пояснял «Ведомостям» Костыгин, он вместе с Васинкевичем выступали поручителями по кредиту. В преддверии IV квартала наступило погашение, компании было тяжело выплачивать эту сумму, рассказал Костыгин. «И банк с меня списал эти деньги. Я обратился к Васинкевичу с просьбой в этом процессе поучаствовать, он мне ничего не ответил, и я был вынужден обратиться в суд», – излагал он свою версию событий. Васинкевич тогда говорил, что «Юлмарт» и сам мог расплатиться с Газпромбанком.

В конце октября «Балтийская электронная площадка» сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве НАО «Юлмарт» и связанных с ним фирм на сайте единого федерального реестра значимых сведений о фактах деятельности юрлиц. Васинкевич заявил, что долговые обязательства ритейлера в пользу БЭП передал Костыгин.