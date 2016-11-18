Рынок организованного туризма в 2017 году вырастет на 15% – «Коммерсантъ»

Уходящий год станет дном туристического рынка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы экспертов. Так, из отчета Промсвязьбанка следует, что в 2017 г. количество организованных туров может вырасти на 15% (до 7,5 млн человек).

По итогам 2017 г. число поклонников зарубежного отдыха вырастет на 27,5% до 5,1 млн человек, а сторонников внутреннего туризма поубавится на 1% (2,4 млн), отмечает один из авторов отчета аналитик Игорь Нуждин. Ростом популярности зарубежных направлений рынок обязан открытию Турции, куда ранее по путевкам ежегодно ездили около 1,4 млн россиян. С ней же связан и предстоящий спад на внутренних направлениях.

Если прогнозы сбудутся, рынок начнет расти впервые с 2014 г., когда туроператоры потеряли 14% клиентов на фоне девальвации рубля. В 2015 г. он снизился еще 21,2%, а по итогам 2016 г. их число может снизиться еще на 3%.

Полное же восстановление рынка произойдет не раньше, чем через 4 года, отмечается в отчете. Так, эксперты считают, что в 2020 г. в туры отправятся 8,7 млн – примерный уровень 2012 г. (8,9 млн россиян), что на 12% ниже исторического максимума (в 2013 г. он составил 9,9 млн туристов). В денежном выражении объем рынка в 2020 г. оценивается на уровне $5,6 млрд, что примерно соответствует показателям 2010 г. — $5,5 млрд.