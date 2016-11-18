Потребительский спрос в России в октябре остался слабым, экономику вывела в ноль промышленность

Потребительский спрос в России в октябре остался слабым, от падения ВВП со снятой сезонностью удержала промышленность.

«Слабый потребительский спрос. Мы видим плохие цифры по рознице, по услугам, и это, наверное, основные факторы, которые в октябре экономику потащили вниз», - заявил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

Он добавил, что в то же время это негативное движение в рознице было компенсировано сохраняющимся положительным трендом в промышленности. Тремасов уточнил, что обработка показала более высокую динамику, чем добывающая отрасль. «Также была зафиксирована положительная динамика в строительном секторе», - сказал он.

По словам Тремасова, в отношении реальных зарплат «сохраняется очень слабая, но все-таки позитивная динамика, наверное, здесь будет небольшой плюс в пределах процента, чуть поменьше». «Реальные располагаемые доходы, напротив, продолжают немножко снижаться, здесь по году спад будет в районе 5%», - отметил он.