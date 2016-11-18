ФАС заподозрила РЖД и ФГК в завышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела в отношении ОАО «Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочернее общество РЖД) и самой РЖД дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Компании подозревают в установлении монопольно высоких цен на аренду полувагонов для перевозки минерально-строительных грузов, сообщила ФАС.

Дело возбуждено после рассмотрения ряда обращений в ФАС.

По данным ведомства, в период с 1 января по 1 августа 2016 г. рост стоимости услуг ФГК по предоставлению полувагонов для внутрироссийских перевозок минерально-строительных грузов составил до 38%. Но ставки на предоставление вагонов отдельным грузоотправителям в период с июня 2015 по июнь 2016 г. выросли в 2,2-2,5 раза.

В ведомстве не исключили, что список ответчиков по делу может расшириться.

«АО «ФГК» является ценовым лидером рынка услуг по предоставлению полувагонов для перевозки грузов, иные участники рынка ориентируются на компанию при определении цен на свои услуги. Таким образом, необоснованное повышение цен создает предпосылки для роста ставок других операторов вагонного парка. В ведомстве не исключили, что список ответчиков по делу может расшириться», - отмечает ФАС.

Наказание за это правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 1 до 15% от суммы выручки компании от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение.