Акционеры одобрили слияние Tesla и SolarCity

Акционеры производителя электропобиля Tesla Motor и производителя солнечных панелей SolarCity одобрили слияние компаний. Как сообщает «Интерфакс», Tesla купит SolarCity, за $2,1 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями и должна завершиться в ближайшие дни.

«Ваша вера будет вознаграждена», - заявил создатель и руководитдель Tesla Илон Маск инвесторам в четверг после голосования. Его цитирует The Wall Street Journal.

Объединение одобрили 85% владельцев акций Tesla, без учета Маска и других аффилированных акционеров. SolarCity не сообщила долю одобривших сделку акционеров. Маск уже является председателем совета директоров и крупнейшим акционером SolarCity, которой руководит его двоюродный брат Линдон Рив. Обе компании убыточны.

Приобретение SolarCity, крупнейшего поставщика солнечных панелей для частных домов в США, создаст дополнительные финансовые сложности для Tesla, которая сама ожидает выхода на самоокупаемость не ранее 2020 года и совершает масштабные инвестиции в НИОКР и расширение производства, включая строительство завода в Неваде стоимостью $5 млрд, отмечает «Интерфакс». С другой стороны, помимо электромобилей, Tesla наращивает выпуск аккумуляторов, которые обычно используются в сочетании с солнечными панелями для обеспечения электричеством частных домов. Компании могут объединить и другие технологии.