Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 ноября 2016 года

Политика

ЕС решил предоставить гражданам Украины право на безвизовые поездки в Европу в знак поддержки страны на фоне неопределенности, связанной с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Но программа может быть приостановлена в случае необходимости читать на FT.com

Трамп предложил пост советника по национальной безопасности бывшему генералу Дэвиду Флинну. Возможное назначение наверняка подвергнется критике из-за некоторых громких заявлений Флинна. Например, он выступал за то, чтобы посадить Хиллари Клинтон из-за скандала с электронной почтой читать на FT.com читать на WSJ.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом назвал его «лидером, которому он может доверять». Это была первая личная встреча Трампа с лидером иностранного государства читать на WSJ.com читать на FT.com

В воскресенье во Франции состоятся праймериз республиканцев перед президентскими выборами в стране. Долгое время фаворитом считается Ален Жюппе, но его поддержка снижается, поэтому ему составят конкуренцию Николя Саркози и Франсуа Фийон читать на FT.com

Экономика

Центробанк Мексики в четверг повысил ключевую процентную ставку на 0,5 п. п. до 5,25%, чтобы поддержать песо и ограничить инфляцию после победы Трампа на выборах в США читать на FT.com читать на WSJ.com

Растут надежды, что прибыль крупнейших компаний в Европе в следующем году снова начнет расти на фоне восстановления цен на сырье, улучшения ситуации на развивающихся рынках и сокращения расходов в предыдущие годы читать на WSJ.com

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью FT предупредил, что Германия займет жесткую позицию в переговорах по Brexit и доступу Великобритании к европейскому рынку после выхода из блока читать на FT.com

Индустрия

Жан-Себастьян Жак занимает пост гендиректора Rio Tinto менее полугода, но начатое им внутреннее расследование по поводу платежей консультанту на $10,5 млн в Гвинее уже привело к увольнению двух топ-менеджеров и потрясло сотрудников компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Volkswagen объявил о масштабной реструктуризации, в результате которой он сократит до 30 000 человек в следующие пять лет. С помощью этого автопроизводитель пытается увеличить прибыль после «дизельгейта» читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть в пятницу утром подешевела. Ожидается, что на рынке будет наблюдаться волатильность перед заседанием ОПЕК, на котором будет обсуждаться сокращение нефтедобычи читать на WSJ.com

Акционеры Tesla Motors и SolarCity одобрили их слияние, размер сделки составляет $2,1 млрд. Таким образом, Илон Маск теперь будет возглавлять интегрированную компанию, продающую автомобили и солнечные панели. Но некоторые аналитики предупреждают о риске, связанном с избранием Дональда Трампа президентом США, ведь сейчас обе компании извлекают выгоду из субсидирования возобновляемой энергетики читать на WSJ.com читать на WSJ.com

Финансы

После Brexit и Трампа следующим событием, которое способно сильно повлиять на финансовые рынки, может стать референдум о конституционной реформе в Италии 4 декабря. Если она будет отвергнута, премьер-министр Маттео Ренци обещал уйти в отставку читать на WSJ.com

В четверг доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимального уровня в этом году, а спрэд между ней и доходностью 10-летних гособлигаций Германии стал самым большим за последние 27 лет читать на WSJ.com

В пятницу доходность гособлигаций Японии продолжила расти и достигла 0,035%, еще сильнее укрепившись на положительной территории читать на WSJ.com

Китайская Zhongan Insurance подходит к страхованию нестандартным образом. Например, во время чемпионата мира по футболу в 2014 г. она предлагала китайским фанатам страховку от алкогольного отравления во время просмотра футбольных матчей. Ее продукты выглядят нишевыми, но за три года своего существования Zhongan продала 5,8 млрд полисов 460 млн клиентов и является прибыльной читать на FT.com

Адена Фридман, которая станет новым гендиректором Nasdaq, начала карьеру в компании более 20 лет назад и прошла путь от стажера читать на FT.com

Испытывающий проблемы Deutsche Bank выясняет, может ли он вернуть назад бонусы, выплаченные некоторым бывшим топ-менеджерам, в том числе экс-гендиректорам Аншу Джейну и Йозефу Акерманну читать на FT.com

Администрация Дональда Трампа вряд ли сильно изменит финансовое регулирование, считают банкиры, присутствовавшие на ежегодном банковском саммите FT на этой неделе читать на FT.com

Технологии

В последнее время Facebook столкнулась с рядом проблем, в том числе из-за критики по поводу недостоверных новостей в ее социальной сети перед выборами в США и ошибок с измерением эффективности размещения онлайн-рекламы. Но руководство компании действовало уверенно читать на WSJ.com

Apple предлагает исправить дефект дисплеев iPhone 6 Plus за $149 читать на FT.com

Intel в попытках конкурировать с Nvidia в области глубинного обучения идет на необычный для себя шаг: он полагается не на собственные разработки, а на чипы и программы стартапа Nervana Systems, который он ранее приобрел читать на WSJ.com

Медиабизнес

Amazon готовится глобально расширить свой потоковый видеосервис и запустить его еще примерно в 200 странах. Это сделает его прямым конкурентом Netflix читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Стартап Airbnb запускает новый сервис Trips, с помощью которого путешественники смогут заказывать туры и различные развлечения. В 2017 г. он должен быть доступен уже в 50 городах по всему миру читать на WSJ.com читать на FT.com

McDonald's в следующем году позволит делать и оплачивать заказы в своих ресторанах с помощью мобильных устройств, чтобы привлечь молодых потребителей. Также его сотрудники начнут обслуживать столики читать на FT.com

Сторонники Дональда Трампа призывают устроить бойкот продукции PepsiCo из-за того, что некоторые политические сайты исказили комментарии гендиректора компании Индры Нуйи по поводу его избрания читать на FT.com

Бывшие топ-менеджер Valeant Pharmaceuticals и гендиректор онлайн-аптеки Philidor арестованы по обвинениям в мошенничестве, которое позволило им вывести из фармацевтической компании десятки миллионов долларов читать на WSJ.com

В Англии 135 000 человек могут умереть от рака, вызванного употреблением алкоголя, в следующие 20 лет, если оно продолжит расти нынешними темпами, выявило новое исследование читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.