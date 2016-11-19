«Трансперенси Интернешнл» обнаружил связь семьи Хуснуллина с офшорной фирмой

Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл. Россия» опубликовал новое расследование о семье вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина. В нем утверждается, что Хуснуллин был связан с офшорной компанией, которой принадлежали крупнейшие предприятия на рынке строительства Татарстана – ОАО «Татсельжилкомхоз», ОАО «Водоканалсервис», УК ОАО «Татстрой». Эти компании участвовали в освоении крупных государственных контрактов.

В расследовании говорится, что к 2007 г. акциями этих трех предприятий владело московское ООО «Авердикс». Хуснуллин в это время занимал должность министра ЖКХ и строительства Татарстана. Согласно информации из единого государственного реестра юридических лиц, на 1 октября 2010 г. у ООО «Авердикс» было два владельца: лондонская компания AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED и офшор из Британских Виргинских островов AVERDIX BUSINESS CORP.

«Изучив бухгалтерские документы английской компании AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED, мы выяснили, что единственным держателем ее акций является компания AVERDIX BUSINESS CORP…Фактически, российская компания целиком принадлежала офшору, но часть его дохода сначала проходила через британскую юрисдикцию», – пишет «Трансперенси Интернешнл».

С 2005 г. до августа 2010 г. директором британской компании AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED являлась Roza Khusnullina (Роза Хуснуллина). За три месяца до назначения Марата Хуснуллина на должность руководителя департамента строительства Москвы директор у компании сменился. В расследовании предполагается, что Роза Хуснуллина является матерью вице-мэра Москвы.

Кроме того, в расследовании говорится, что в 2007-2009 директором ООО «Авердикс» был Рустем Хабибуллин. Сейчас он возглавляет ООО «Центр Деловой Недвижимости АС», которое является генеральным проектировщиком ЖК «На Ивановской».

Центр «Трансперенси Интернешнл» подготовил заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения запретов и ограничений в части соблюдения законодательства о конфликте интересов. Копия этого заявления будет отправлена председателю совета при мэре Москвы по противодействию коррупции. Также направлено обращение в National Crime Agency Великобритании.