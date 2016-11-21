Чистая прибыль «Алросы» выросла в 3,6 раза за 9 месяцев

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за 9 месяцев 2016 г. выросла в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 116,9 млрд руб., следует из материалов компании.

Выручка от продаж в отчетном периоде увеличилась на 32,5% до 255,6 млрд руб. Показатель EBITDA возрос на 67% до 150 млрд руб.

Валовая прибыль компании за 9 месяцев увеличилась в 1,6 раза и достигла 158,2 млрд руб., себестоимость продаж «Алросы» выросла на 31,1% и составила 96,5 млрд руб.

Чистая прибыль компании за III квартал составила 26,5 млрд руб. против убытка в размере 15,2 млрд руб. годом ранее.

«Восстановление спроса на алмазы позволило увеличить объемы реализации основной продукции и снизить остатки алмазов. Благодаря контролю над издержками обеспечен минимальный рост производственной себестоимости. Трехкратный рост чистого денежного потока и чистой прибыли компании создает ликвидность для роста выплат дивидендов акционерам и досрочного погашения задолженности по кредитам и займам», – цитирует пресс-служба слова президента «Алросы» Андрея Жаркова.