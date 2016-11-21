Донской: Неразведанный потенциал шельфа Арктики достигает 91%

Неразведанный потенциал углеводородов Арктической зоны сейчас составляет 91% на шельфе и 53% на суше, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на форуме «Дни Арктики».

«Если в материковой зоне российской Арктики было открыто свыше 300 (346) месторождений нефти и газа, то на арктическом шельфе – всего 19. Таким образом, по оценкам экспертов, неразведанный потенциал углеводородов Арктической зоны составляет 91% на шельфе и 53% на суше», – сказал он.

Он рассказал, что разведанные запасы нефти на российском арктическом шельфе по категории ABC1 + C2, по данным на 1 января 2016 г., составляют 585 млн т, газа – 10,4 трлн куб. м, говорится в докладе министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского.