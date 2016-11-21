Novartis заплатит до $665 млн за американскую лабораторию Selexys Pharmaceuticals

Швейцарский фармацевтический гигант Novartis заявил о покупке американской исследовательской лаборатории Selexys Pharmaceuticals, которая занимается заболеваниями кровеносной системы и воспалительными процессами и специализируется на серповидноклеточной анемии, наследственном заболевании. Как сообщает AFP, сумма сделки может составить до $665 млн (627 млн евро).

Novartis решила купить эту лабораторию, изучив результаты применения ее разработки – SelG1, болеутоляющего лекарства для больных серповидноклеточной анемией. Гендиректор подразделения Novartis Oncology Бруно Стриджини заявил, что серповидноклеточная анемия – распространенное заболевание, им страдают миллионы людей во всем мире, а для лечения сопутствующих вазо-окклюзивных кризов разработано мало средств.