«Газпром» видит новые направления сотрудничества с Японией - Миллер

«Газпром» видит новые направления сотрудничества с Японией, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

«Япония является одним из крупнейших энергетических рынков в мире. Мы видим новые возможности, проекты, направления сотрудничества с японскими компаниями», - сказал он журналистам.

В числе таких партнеров телеканал «Россия 24» в подводке к цитате Миллера назвал Японский банк для международного сотрудничества (JBIC), Mitsubishi и Mitsui.

«Без сомнения, это третья очередь "Сахалина-2" и новые объемы поставки сжиженного природного газа. Также хотелось бы отметить и возможность участия японских компаний в таком проекте как Амурский газоперерабатывающий завод. Хотелось бы также отметить вопросы, которые мы поднимаем в ходе переговоров по локализации производства. В частности, это касается газотурбинных двигателей, компрессоров», - прокомментировал переговоры Миллер телеканалу.

Делегация "Газпрома" участвует в работе саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме (Перу).