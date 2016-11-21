РЖД ввела надбавку на грузы с Украины

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) решением правления ввело надбавку 13,4% к тарифу на импортные перевозки грузов с Украины.

Надбавка относится к перевозкам грузов через сухопутные погранпереходы Московской и Юго-Восточной железных дорог назначением на станции Московско-Курского, Московско-Рязанского и Московско-Смоленского регионов Московской железной дороги и Московского региона Октябрьской железной дороги.

Повышающий коэффициент действует до окончания срока действия ценовых пределов, установленных приказом ФСТ России от 21 декабря 2012 г.

Одновременно правление РЖД ввело скидку в размере 12,8% к тарифу на импортные перевозки плодоовощной продукции и сухофруктов отправлением из Таджикистана.

РЖД с начала 2013 г. имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. В 2016 г. ФАС понизила нижнюю границу тарифного коридора до минус 25%. Максимальная надбавка осталась на прежнем уровне – 13,4%. Срок действия экспортных надбавок истекает в январе 2017 г.