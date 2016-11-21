Донской намерен на днях обсудить с нефтегазовыми компаниями планы по инвестициям на 2017 год

Руководитель Минприроды Сергей Донской намерен на этой неделе провести встречу с представителями нефтегазовых и горнодобывающих компаний для обсуждения инвестиций в геологоразведку на 2017 г.

«Планирую на этой неделе провести совещание с компаниями по твердым полезным ископаемым и по углеводородным полезным ископаемым», – сказал он.

«Будем обсуждать широкий спектр вопросов, в том числе инвестиции на следующий год», – добавил министр.

Как отметил руководитель Роснедр Евгений Киселев на форуме «Дни Арктики» в Москве, совещание с нефтяными компаниями пройдет во вторник, 22 ноября.