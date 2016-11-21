«Аптечная сеть 36,6» в ходе допэмиссии разместила 90,28% от запланированного объема

ПАО «Аптечная сеть 36,6» завершило допэмиссию акций в рамках сделки по слиянию с аптечной группой А5, сообщает «Интерфакс». Сеть сообщила, что разместила 1 354 196 378 акций, что составляет 90,28% от запланированного объема выпуска. В результате уставный капитал «36,6» вырастет в 2,4 раза – с 976 450 868 акций до 2 330 647 246 акций. Всего компания планировала разместить 1,5 млрд бумаг. Цена акций «36,6» в рамках допэмиссии установлена в размере 12 руб. за бумагу, по преимущественному праву – 10,8 руб. за бумагу.

Ранее компания сообщила, что в пользу акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения акций, было размещено 799 201 459 акций.

Акции размещались по открытой подписке. Бумаги могли быть оплачены денежными средствами или акциями A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети А5), активы которой оценены в 12,29 млрд руб.

ООО «Концерн "Россиум" банкира Романа Авдеева, которое в конце прошлого года приобрело 62,94% аптечной группы А5, могло получить не более 950 млн акций допэмиссии. При этом максимальная сумма сделки оценивалась в 10 млрд руб.