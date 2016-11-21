Sukhoi SuperJet вернулся в аэропорт Елабуги из-за неубранного шасси

Самолет Sukhoi SuperJet 100, выполнявший в понедельник рейс из аэропорта «Бегишево» (Татарстан, обслуживает Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны) в Москву, вернулся в аэропорт из-за неполного закрытия переднего шасси.

«В 11.47 поступило сообщение о том, что в 11.44 в аэропорту "Бегишево" совершил вынужденную посадку самолет Sukhoi SuperJet 100 рейс 1255, маршрут "Бегишево" – "Шереметьево" (Москва)», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Предварительная причина – неполное закрытие переднего шасси. «После взлета из "Бегишево" командир воздушного судна, заметив неисправность, вернулся обратно», – говорится в сообщении. На борту самолета находились 64 пассажира и пять членов экипажа, пострадавших нет.

Поcледняя нештатная ситуация с SSJ100 из-за неуборки шасси произошла в 2013 г. Тогда борт Sukhoi SuperJet, который летел из Магнитогорска в Москву, также был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной инцидента оказался сработавший датчик нештатного положения левого шасси.