Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста брату Тельмана Исмаилова

21 ноября один из судов в Подмосковье рассмотрит вопрос о продлении ареста брату бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова - Рафику Исмаилову. Как сообщает «РИА Новости», он был задержан два месяца назад. О том, что суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения, агентству сообщил сотрудник пресс-службы подмосковного управления СКР.

Следствие подозревает Исмаилова в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-моторс» Юрия Брилева. Они были убиты в мае на Новорижском шоссе, их тела нашли во внедорожнике в Красногорском районе Подмосковья.

Также по этому делу подозреваемым проходит Мехман Керимов. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по статье об убийстве двух человек и более.

В мае в СКР говорили, что один из задержанных - Керимов - признался на допросе, что совершил убийство из-за того, что бизнесмены не хотели отдавать ему крупный долг (цитата по сайту радио «Говорит Москва»).

Тельман Исмаилов – основатель холдинга АСТ, в который в разные годы входили часть Черкизовского рынка, ресторан «Прага» на Арбате, бизнес-центр «Военторг» на Воздвиженке, гостиница Mardan Palace в турецкой Анталье и другая недвижимость на 1,5 млн кв. м, а также ряд других активов. В 2007 г. сам бизнесмен в интервью «Ведомостям» оценивал стоимость АСТ в $3 млрд, а в этом году занял 144-е место в списке богатейших бизнесменов России журнала Forbes c состоянием в $600 млн.

Проблемы у Исмаилова начались после громкого открытия в мае 2009 г. гостиницы Mardan Palace, строительство которой могло обойтись бизнесмену в $1–1,4 млрд. Спустя месяц тогдашний премьер-министр Владимир Путин обратил внимание на продажу на Черкизовском рынке контрабандных товаров, после чего рынок был закрыт, а у АСТ начались проблемы с кредиторами. В итоге с частью активов ей пришлось расстаться. В частности, бизнес-центр «Военторг» оказался продан Сулейману Керимову, а проект гостиницы на Никитском бульваре перешел к компании «Фортраст глобал», которую участники рынка связывают с Международным банком Азербайджана. Почти $200 млн Исмаилов задолжал турецким кредиторам, которые в конце концов добились продажи Mardan Palace по процедуре исполнительного производства: банк Halk Bankası заплатил за люксовый отель около $125 млн. В октябре 2015 г. лондонский суд признал, что фирма Tandum, владеющая Московским полиграфическим домом (принадлежит АСТ), должна $140 млн владельцу группы «Мангазея», говорит директор по международно-правовым вопросам этой группы Роман Зыков.