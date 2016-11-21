Мосгорсуд оставил под арестом Ольховика и Вайнзихера

Мосгорсуд признал законным продление ареста совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и руководителя энергохолдинга «Т Плюс» Бориса Вайнзихера, передает «Интерфакс».

Постановление Басманного суда о продлении ареста до начала февраля 2017 г. оставлено без изменений, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения, огласила решение судья.

Адвокаты фигурантов просили отменить постановление о продлении ареста, и избрать их клиентам более мягкую меру пресечения. Прокурор и следователь категорически возражали против изменения меры пресечения.

«Основания, по которым избиралась мера пресечения, не изменилась. Тяжесть обвинения не изменилась. В преступлении участвовала целая группа взяткополучателей и взяткодателей, их действиям следствию ещё предстоит дать оценку», - сказал следователь.

Ольховик и Вайнзихер обвиняются в даче взяток бывшему руководству Республики Коми на общую сумму свыше 800 млн руб. в период 2007–2014 гг. Взятки они давали за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности, считает следствие.