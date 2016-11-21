Минэкономразвития дало отрицательный отзыв на законопроект об офертах госкомпаний

Минэкономразвития подготовило отрицательный отзыв правительства на законопроект, призванный освободить госкомпании от обязанности выкупать акции у миноритариев приобретаемых ими компаний, если сделки были инициированы актами президента или правительства. Как сообщает «Интерфакс», проект отзыва министерство внесло на согласование в конце прошлой недели. Единоросс Александр Меткин внес эти поправки в статью 84.2 закона об АО в начале июля, в начале октября Дума решила включить их в план законопроектной деятельности на ноябрь. О том, что отзыв предлагается сделать отрицательным, агентству сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Меткин предложил вывести из-под действия требования о выставлении оферты миноритариям сделки «передачи акций между юридическими лицами, находящимися под контролем РФ, определяемым в соответствии со стандартами МСФО, признанными на территории РФ, в результате исполнения актов президента РФ или актов правительства РФ», напоминает «Интерфакс». Акционеры ПАО после опубликования актов президента или правительства «имеют возможность получить информацию о параметрах согласованной сделки до ее совершения, в том числе о необходимости лицу, которому дано указание о приобретении акций, в дальнейшем направить акционерам обязательное предложение о выкупе акций ПАО, а также о цене приобретения акций», говорится в пояснительной. Эта информация «может привести к спекуляциям с акциями ПАО и, соответственно, к повышению цены акций».

Этот документ писался «под "Газпром" , говорил ранее источник "Интерфакса" в одном из ведомств. Законопроект должен был помочь монополии избежать выставления оферт миноритариям газораспределительных организаций, приобретенных во исполнение правительственного постановления у "Роснефтегаза". Первую редакцию документа не согласовало государственно-правовое управление президента - именно из-за положения, распространяющего действие законопроекта на ранее осуществленные сделки. Однако это положение сохранилось и в новой редакции законопроекта. В пояснительной записке к нему говорится, что "для стабилизации ситуации и недопущения дополнительных финансовых затрат для акционерных обществ, связанных с обязательным выкупом акций в соответствии с нормами закона, предлагается распространить положения настоящего законопроекта на правоотношения, возникшие до введения его в действие".

В проекте Минэкономразвития в резюмирующей части отзыва говорится, что «правительство не поддерживает представленный законопроект» (часто используются более мягкие варианты - «требует доработки», «не может быть поддержан в представленной редакции» и т. п.), отмечает «Интерфакс». Принятие таких поправок приведет к нарушению единства подхода к определению правовых последствий связанности лиц через публично-правовое образование, отмечает Минэкономразвития. В этом году были приняты поправки в законы об АО и ООО в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: было предусмотрено, что для целей главы XI закона об акционерных обществах (регулирует процедуры выставления оферт) РФ, ее субъект и муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

Акции, принадлежащие лицу и его аффилированным через участие государства лицам, не суммируются для целей определения наличия у приобретателя более 30, 50 и 75% акций ПАО обязанности направить оферту. «В связи с этим представляется необходимым придерживаться единого подхода при определении статуса публично-правового образования как участника корпоративных правоотношений. Также реализация положений законопроекта приведет к тому, что акционерные общества с государственным участием не будут делать обязательные предложения и в случае приобретения акций у акционерного общества, акции которого находятся в частной собственности», - сказано в проекте правительственного отзыва.

"Недопустимым" Минэкономразвития называет придание положениям законопроекта обратной силы: приоритетность одних участников правоотношений перед другими нарушает принцип равенства, установленный Гражданским кодексом.