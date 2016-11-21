Полеты в Египет возобновят не раньше начала 2017 года – «Интерфакс»

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится не ранее начала 2017 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Египетская сторона будет готова обеспечить безопасность российских пассажиров в начале следующего года», - сказал источник.

По его данным, после возобновления полетов первые лайнеры отправятся из Москвы в Каир и только потом - в другие египетские города. «В столице Египта построен новый терминал аэропорта, условия в котором позволяют при соответствующем контроле обеспечить безопасность на требуемом уровне», - пояснил источник. Затем, по его словам, «если система безопасности докажет свою надежность, а в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха будут созданы условия, могут быть возобновлены полеты чартерных рейсов из России на курорты страны».

Регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Египтом прервано с ноября 2015 г. после крушения над Синаем 31 октября 2015 г. самолета «Когалымавиа», летевшего рейсом из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

В начале ноября министр транспорта России Максим Соколов заявил, что полеты в Египет возможно возобновить в канун Нового года. «Мы все помним трагические события 31 октября 2015 г. и сейчас активно сотрудничаем с египетской стороной в реализации комплексного плана авиационной безопасности трех крупнейших аэропортов Египта. Он в основном реализован. Остались единичные мероприятия, основное - установка автоматической системы биометрического контроля доступа персонала в "чистую" зону», - говорил министр.