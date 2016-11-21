Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию энергосистемы

Крым получит до конца 2020 г. 50 млрд руб. на модернизацию энергетической системы, сообщил член комитета Госдумы России по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

«Нам необходимо обновлять, полностью модернизировать всю энергосистему. До 2020 г. Крым получит 50 млрд руб. на модернизацию всей энергетической инфраструктуры полуострова. Все планы будут реализованы в полном объеме», - сказал Шеремет на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По его словам, в Крыму в энергосетях долгие годы использовалось оборудование, «которое уже и в музеях не встретишь».