Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 ноября 2016 года

Политика

Администрация избранного президента США Дональда Трампа серьезно рассматривает бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни на пост госсекретаря и думает над другими важными назначениями читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью FT заявил, что победа Трампа на выборах создает новую возможность для бизнес-сотрудничества России и США читать на FT.com

Президент Украины Петр Порошенко посетит Брюссель на этой неделе, чтобы обсудить с ЕС безвизовый режим, предоставление помощи на 600 млн евро и попросить европейских лидеров призвать Дональда Трампа сохранить антироссийские санкции читать на FT.com

Николя Саркози выбыл из президентской гонки во Франции после того, как он уступил на праймериз правоцентристов своему бывшему премьер-министру Франсуа Фийону, чья поддержка неожиданно выросла, и Алену Жюппе читать на WSJ.com читать на FT.com

Администрация президента США Барака Обамы в свои последние месяцы в Белом доме хочет укрепить соглашение о ядерной программе Ирана. Она может предоставить большему числу американских компаний разрешение выйти на иранский рынок и снять дополнительные санкции США читать на WSJ.com

Точка зрения

Победа Трампа на выборах в США была радостно встречена в России. Но скоро это может прекратиться, поскольку Трамп непредсказуем и некоторые его взгляды на внешнюю политику расходятся с интересами Кремля, пишет редактор FT по Восточной Европе Нил Бакли читать на FT.com

Экономика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет заключить сделку с бизнесом: правительство поддержит компании инвестициями и снижением налогов, а те в обмен помогут бороться с наихудшими издержками капитализма читать на FT.com

Команда экономических советников Дональда Трампа разделяется на два лагеря – тех, кто считает, что для экономики США полезнее будет кнут или пряник. Первые выступают за повышение импортных тарифов и налогов для компаний, перемещающих производство за границу; а вторые – за смягчение регулирования и снижение налогов читать на WSJ.com

Автомобили

Стартап nuTonomy начнет тестировать самоуправляемые автомобили в Бостоне в этом году. В августе он уже начал тесты в Сингапуре, опередив Uber, но Бостон позволит испытать технологию и в условиях снега читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в понедельник утром подорожала из-за ожиданий инвесторов, что странам ОПЕК удастся договориться о сокращении нефтедобычи перед встречей в Вене на следующей неделе читать на WSJ.com

Saudi Aramco планирует значительно расширить свой нефтехимический бизнес. Это связано с планами Саудовской Аравии диверсицировать экономику на фоне неопределенных перспектив нефтедобывающей отрасли читать на WSJ.com

Финансы

За последние две недели курс евро к доллару снизился на 4% и достиг 1,06 евро/$, минимального уровня за последний год. Это снова подняло вопрос, будет ли достигнут паритет между долларом и евро читать на WSJ.com

Токио с приходом к власти первой женщины-губернатора Юрико Коикэ возобновит попытки стать ведущим финансовым центром Азии читать на FT.com

Ранее в этом году в Тайване и Таиланде хакеры запрограммировали банкоматы, чтобы те выплевывали деньги. Преступникам оставалось лишь быть возле банкоматов в определенное время и забирать деньги. Теперь ФБР предупреждает американские банки об аналогичной угрозе и программе, разработанной российскими хакерами читать на WSJ.com

После неожиданной победы Трампа на выборах ожидается, что в США начнут расти процентные ставки. Это делает уязвимыми рынки, которые привлекали инвесторов. Например, рынки европейских суверенных облигаций и китайской недвижимости читать на WSJ.com

После выборов в США особенно выросли котировки акций небольших компаний на фоне ожиданий, что они извлекут выгоду из увеличения затрат на инфраструктуру и снижения налогов. Так, индекс Russell 2000 вырос на 10%, а S&P 500 – на 2% читать на WSJ.com

Инвесторы в облигации со спекулятивным рейтингом, похоже, оптимистично смотрят на президентство Трампа. Хоть их цены снижаются и наблюдается отток денег из фондов высокодоходных облигаций, но премии за риск не выросли и компании по-прежнему выпускают облигации читать на WSJ.com

Руководитель швейцарского подразделения Credit Suisse Томас Готтштайн рассказал о его запланированном IPO. Оно может стать одним из крупнейших в Европе в 2017 г. читать на FT.com

Технологии

Занимающаяся киберзащитой Symantec в воскресенье объявила о покупке конкурента LifeLock за $2,3 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) уже второй раз в этом году выступает против европейско-китайской сделки. На этот раз против поглощения немецкого поставщика оборудования для производства чипов Aixtron китайской Fujian Grand Chip Investment читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская Tencent незаметно для всех стала крупнейшим игроком на мировом рынке видеоигр. Причина в ее стратегии – покупать иностранных разработчиков игр и позволять им оставаться независимыми читать на WSJ.com

Facebook планирует увеличить число сотрудников в Великобритании на 50% до 1500 человек, когда откроет свой новый офис в Лондоне, несмотря на Brexit читать на FT.com

Apple бесплатно предоставит новые аккумуляторы владельцам iPhone 6s, чьи смартфоны неожиданно отключаются читать на WSJ.com

Медиабизнес

Рекламодатели пытаются сделать выводы после неожиданной победы Трампа на президентских выборах в США. Его поддержали жители центральной части страны, поэтому рекламодатели осознают, что, возможно, все эти годы они не понимали их желания читать на WSJ.com

Потребительский рынок

В этом году впервые на долю мобильных устройств придется наибольшая часть трафика на сайты ритейлеров во время праздничного сезона в США, согласно Adobe Digital Insights. Но ожидается, что люди будут делать относительно мало покупок со смартфонов, потому что это по-прежнему не очень удобно читать на FT.com

Некоторые стартапы ищут альтернативные способы прокормить население Земли, которое к 2050 г. должно достичь 9 млрд человек. Стартап Seamore, например, выращивает и продает морские водоросли, которые способны заменить макаронные изделия читать на FT.com

Марокканская OCP, крупнейший в мире экспортер фосфатов, построит в Эфиопии совместное предприятие по производству удобрений стоимостью $3,7 млрд читать на FT.com

Недвижимость

Airbnb планирует заключить еще 500 налоговых соглашений в наиболее важных для себя городах, чтобы снизить регуляторные риски читать на FT.com

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