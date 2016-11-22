ФАС думает, как мотивировать нефтяников продавать газ на бирже

Объемы торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пока не удается вывести на целевой уровень в 3 млрд куб. м газа в месяц (предусмотренный решением правительства показатель 35 млрд куб. м в годовом исчислении), и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) размышляет над тем, как мотивировать поставщиков увеличить объем продажи газа на бирже.

Начальник управления контроля ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин на круглом столе «Перспективы развития биржевой торговли газом в России и ЕАЭС» в Аналитическом центре при правительстве заявил: «Мы должны подумать о мотивационных механизмах выставления и реализации газа на бирже не менее 3 млрд куб. газа в месяц. При том что сейчас мы опять видим выход из графика и снижение объемов продаж газа на бирже».

«Надо подумать об увеличении количества продавцов газа. Нынешних основных продавцов маловато, и мы должны подумать об экономических стимулах для компаний, которые имеют прямой договор и продают "Газпрому" газ на входе в систему. Мешает гибкая договорная политика "Газпрома" с этими компаниями. Мешает недоверие этих компаний с точки зрения четкого прохождения вопросов транспортировки газа по системе при заключении внебиржевых договоров», – отмечает Махонин.

Компании говорят, что ПНГ, СОГ – это не самое важное, чем они занимаются с точки зрения экономики нефтяной компании, им надо продать и забыть, пояснил он. При этом покупная цена «Газпрома», которая, как правило, со скидкой 15% или больше процентов к цене ФСТ дает им возможность получать экономический эффект, добавил он.

По его мнению, «со стороны ФАС как классического регулятора трудно что-либо сделать, потому что заставлять кого-либо нет оснований. Везде должна быть экономическая мотивация. А это расширение балансовых пунктов удобных для взаимодействия производителей с крупными потребителями, принятие нормативных актов гарантированного доступа к ГТС "Газпрома».

Вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов отметил необходимость привлечения к активным торгам таких компаний, как «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Славнефть», «Газпром нефть», а также малых компаний – ННК, «Геотрансгаз», «Диал-альянс». По словам представителя биржи, по итогам двух лет «Газпром» обеспечивал 62% от общего объема торгов на СПбМТСБ. «Роснефть» и «Новатэк» – 37%, и небольшие организации – в общей сложности 1%. Фактически шесть продавцов участвуют в торгах.