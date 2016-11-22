TransAsia Airways внезапно прекратила полеты и объявила о самоликвидации

Тайваньская авиакомпания TransAsia Airways, третья крупнейшая в стране, неожиданно заявила о прекращении полетов и торгов ее акциями, сообщает Reuters. Также она сообщила, что может провести экстренное собрание совета директоров 22 ноября.

Ее решение стало шоком для местного туристического сектора, сферы авиаперевозок и для правительства страны. «О намерении прекратить полеты со вторника они нас внезапно проинформировали в понедельник, – заявил агентству заместитель гендиректора Управления гражданской авиации Фан Цзи-Вэнь. – Мы будет следить за развитием событий». Ведомство разрешило TransAsia прекратить полеты, по его данным, это затронет интересы около 5000 пассажиров и приведет к отмене 84 рейсов, сообщает Bloomberg.

Тайваньская фондовая биржа сообщила, что авиакомпания должна сделать еще одно важное объявление. Там не исключили, что перевозчик может вскоре попросить возобновить торги его акциями. «Очевидно, что речь идет о случае инсайдерской торговли бумагами авиакомпании», – говорится в заявлении правительства. Финансовый регулятор начал переговоры с минюстом о начале совместного расследования.

Однако затем TransAsia Airways объявила, что совет директоров решил расформировать компанию, которая после двух авиакатастроф за последние два года не смогла восстановить финансовое положение на фоне слабого регионального рынка. Выплатить обязательства по облигациям к 29 ноября компания не сможет. Она пообещала компенсировать все затраты пассажирам, уже купившим билеты. По данным Bloomberg, авиакомпания сообщала об убытке на протяжении семи последних кварталов.

Решение было очень мучительным для авиакомпании, заявил на брифинге гендиректор TransAsia Дэниел Лью. Он объяснил, что переговоры с инвесторами завершились провалом, а обсуждались с ними шесть вариантов реструктуризации бизнеса и новых инвестиций.

В июне 2014 г. в результате крушения самолета TransAsia погибли 48 человек из 58, бывших на борту. После этого регулятор рекомендовал авиаперевозчику пересмотреть протокол безопасности полетов, изменить программу подготовки пилотов и правила найма сотрудников для снижения неизбежных рисков. В 2015 г. еще один самолет компании задел за мост и упал в реку, тогда погибли 43 человека.