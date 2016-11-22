Минпромторг: Незаконный оборот товаров в отдельных секторах торговли достигает 30%

Незаконный оборот товаров в России по разным секторам составляет от 5 до 30%, заявил на международном форуме «Антиконтрафакт» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Как передает ТАСС, он назвал это одной из самых острых проблем, которая наносит «прямой и непосредственный урон экономикам наших стран». Министр призвал на всем пространстве «Евразэс» создать единую систему противодействия контрафакту, работающую по всем звеньям цепочки нелегального движения товаров.

По словам Мантурова, в России уже создана комиссия, координирующая деятельность ведомств и органов в части противодействия незаконному обороту товаров. Такая же межведомственная комиссия есть и в Казахстане, в Белоруссии аналогичная структура готовится, добавил он.

Странам «Евразэс» следует выработать единую систему оценки объемов нелегального импорта, считает Мантуров. Система займется сбором и обменом информацией по контрафакту. Также, по его словам, нужно внедрять единые технические регламенты и стандарты, а также систему единых норм ответственности за их неисполнение.